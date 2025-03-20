DEM Parti Heyeti, İBB binasında Özel ile bir araya geldi

DEM Parti heyeti, Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı. DEM Parti heyeti, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. DEM Parti heyeti burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı.

Nevruz Meydanlarında Toplanmayı, Saraçhane'de Bir Araya Gelmeyi Ayrı Görmüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

Bugün çok kıymetli bir heyetle birlikte bizleri ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ve heyetine yürekten teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar yapılıyor. 'Nevruz halaylarını alıntılayıp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor' gibi ifadelerin hiçbirinin ne benim ne de herhangi bir Cumhuriyet Halk Partilinin nazara itibar ettiği, paylaştığı duygular olmadığı açıkça bilinmelidir. Nevruz en başta baharı karşılamadır, umuttur, birlikteliktir, kardeşliktir, barıştır. Ve Nevruz hep böyle karşılanır. Biz Nevruz meydanlarında toplanmayı, Saraçhane'de dayanışma için bir araya gelmeyi birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruz'da çekilen halayları, biz Ekrem İmamoğlu ile de dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz





Demokrasiye ve Attığı Oya Değer Veren Herkesi Akşam Saraçhane'ye Bekliyoruz

Demokrasiye inanan herkesi bir kez daha Saraçhane'ye davet eden Özel,

Demokrasiye ve attığı oya değer veren herkesi bu akşam saat 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Pazar günü CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimiz ön seçim yapılacak. Bunun yanında bir de dayanışma sandığı kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı, hangi siyasi görüşten olursa olsun, sandığa sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz

ifadelerini kullandı.

Halkın İradesine Yapılmış Bir Darbe Olarak Görüyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları da yaptığı açıklamada,

Bizler, Türkiye'de başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere, halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün siyaseten baş edemediklerine, kayyum siyasetiyle, kayyum rejimiyle, göz altılarla, tutuklamalarla, diploma iptali gibi yöntemlerle yönelmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir

dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Gözaltındaki Herkesin Serbest Bırakılması

Hatimoğulları,

Bu tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, barışa, demokrasiye ve bu ülkede toplumsal huzurun tesis edilmesine yönelik bir sabotajdır. Bu süreç 85 milyon insandan, herkesten ve her siyasi iradeden daha büyüktür. 85 milyon yurttaşımız demokrasiye ihtiyaç duymaktadır, işe, aşa, ekmeğe ihtiyaç duymaktadır. 85 milyon yurttaşımızın talebi, seçilmişlere gözaltı operasyonları düzenlemek değil, tam tersine demokrasinin kapılarını ardına kadar açmaktır. Türkiye'yi ekonomik anlamda da çökerten, siyasi anlamda da çökerten, insan haklarını ortadan kaldıran, seçme ve seçilme hakkını gasp eden bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki tüm arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Adalet tecelli etmelidir. Adalet ve hak yerini bulmalıdır. Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki herkesin serbest bırakılması, Türkiye'de 85 milyon yurttaşımızın vicdanına az da olsa su serpecektir, serinletecektir

diye konuştu.