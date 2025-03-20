Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav vefat etti

Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
Ana sayfaHaberler Magazin

Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav vefat etti

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 17:18, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 17:55
Yazdır

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynadı.

Sınav'ın vefatına dair, Sinegraf Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanat hayatı boyunca Türk televizyon tarihine yön veren, yönettiği diziler ve sinema filmleriyle büyük izler bırakan duayen yapımcımız ve yönetmenimiz Osman Sınav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

- Osman Sınav hakkında

Sınav, 1958 yılında Burdur'da doğdu, 1975-1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984'te Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu, 1984-1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklam filmi çekti.

Sınav, daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşıyarak 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı" isimli filmleri çekti.

Sinema için de "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi", "Pars Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikaye" ve "Aşk Kırmızı" filmlerine imza attı.

Osman Sınav, 1991'de televizyonlar için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Sınav'ın dizileri sadece Türkiye'de değil, çok sayıda ülkede beğeniyle izlendi. Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi de olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber