Valilik, CHP'li Günaydın'ın iddiasını yalanladı

Valilik, yaptığı açıklamada, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki ön seçim buluşmasının yasaklanmadığını belirtti. Açıklamada, "Çeşitli mecralarda 'İstanbul Valiliği, 22 Mart'ta Haliç'te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması'nı yasakladı' şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği'nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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