İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine dair tespitler yer almıştı. Soruşturma sürecinde, İmamoğlu 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazılan iki yazının ardından, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

İnceleme Raporunun Detayları





''Kontenjanın hangi aşamada, hangi makam tarafından artırıldığı tespit edilememiştir''

Olaya ilişkin hazırlanan inceleme raporunda, 1990 yılında yapılan yatay geçişler için 55 öğrencinin geçiş yapmasına izin verildiği belirtiliyor. Raporda, ''1990 tarihli ilanda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe ve İngilizce programlarında toplamda 60 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Kontenjanın hangi aşamada, hangi makam tarafından artırıldığı tespit edilememiştir'' ifadesi dikkat çekiyor. Son başvuru tarihi dikkate alınmaksızın üniversitenin yönetim kurulu kararıyla kontenjanın 80 öğrenciye çıkarıldığı görülmüştür. Yatay geçiş işlemlerine ilişkin İ.Ü. İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararlarında şüpheli bazı işlemler tespit edilmiştir.

Yatay Geçiş Kayıtlarındaki Usulsüzlükler





''İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir''

Raporda, öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin başarı sıralamasına göre yapıldığına ilişkin bir veriye ulaşılamadığı ifade edilmektedir. ''Yönetmeliğe göre başarısız dersi olmaması gerekirken bazı öğrencilerin transkriptlerinde F notu tespit edilmesine rağmen kayıtları yapılmıştır'' denilmektedir. KKTC'de kurulu eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen, 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından tüm kuruluşlardan gelen yatay geçiş talepleri değerlendirmeye alınmıştır. İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir.

Kontenjan Sınırlamaları ve Mevzuata Aykırılıklar





''Kontenjan sınırlamasına aykırı şekilde öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin mevzuata aykırı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir''

Raporda ayrıca, 10 kişilik kontenjan için en fazla 3 kişilik kontenjanın yurt dışından yatay geçiş için müracaat edeceklere ayrılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. ''Bu sayının dekanlığın yönetim kurulu kararıyla artırılması hukuka aykırıdır'' denilmektedir. Kontenjan sınırlamasına aykırı şekilde öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin mevzuata aykırı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. 1990 yılında İngilizce İşletme programına yurt dışından geçiş başvurusunda bulunan bazı öğrencilerin, ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması şartını taşımadığı halde başvurularının kabul edildiği belirlenmiştir. Bu süreçte öğrenci kütük defterlerinde 1987-1992 yılları arasında benzer yönde yatay geçiş kabullerinin olduğu görülmüştür. İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarının eşdeğerlilikleri araştırılarak işlem yapılması önerilmektedir.