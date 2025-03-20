Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü

Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yarım saat içerisinde 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli D.G., Mehmet Bal'ı (46) öldürdü. Saldırgan, dördüncü adrese giderken polis tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 18:10, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 18:11
Yazdır
Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü

Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında bir markete giden D.G., iş yeri sahibi Mehmet Bal'a defalarca ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Mehmet Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, D.G. bu kez de motosikletiyle bir alışveriş merkezine gitti. Burada 2'nci kattaki bir emlak ofisine giden D.G., pompalı tüfekle 5 el ateş edip kaçtı.

Pompalı tüfeği karton benzeri mavi bir malzemeyle kapatan D.G., buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketin önüne gitti. D.G, markete birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden takip ettiği şüphelinin, Erenler ilçesinde bir adrese gittiği görüldü. Ekipler buraya sevk edilirken, D.G.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'ne gittiği saptandı. Polis ekiplerini gören D.G. motosikletini ve tüfeği bırakıp, kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan D.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber