Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personeli hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 20:14, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 20:15
Akif Ö. idaresindeki 46 BL 658 plakalı ambulans, buzlanma nedeniyle Nurhak-Elbistan kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sağlık personeli yaralandı.
Ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.