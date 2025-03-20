Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği iftarda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Siyonist İsrail yönetimi katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda beş yüzden fazla Filistinli şehit oldu. Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir.

Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye'yi son 2 asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmak AK Partili kadrolara nasip oldu. Bize oy versin vermesin bu ülkede yaşan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.

AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Parti'ye aidiyet son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır.

Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.

"Muhalefet iddialara cevap veremiyor"

Eskiler 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını, ya da hukuk ile olan kavgalarını memleketin sorunu gibi göstermeye çalışıyorlar.

Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda. CHP'si, medyası, muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar.

"Bizim muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok"

Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun alınmıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar.

Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Yargıda taşınan bu belgelerin çoğu kendi partilileri tarafından teslim edildi. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.