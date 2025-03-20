DMM: Polis, Öğrencilere Plastik Mermi Kullanmadı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, "Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti" iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Açıklaması





DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;





Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti." iddiası doğru değildir.

iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir.

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bu tür yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla, resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar edilmesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı haberler toplumda yanlış algılar oluşturabilir ve güven kaybına neden olabilir.