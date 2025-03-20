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A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 22:33, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 22:33
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A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, RAMS Park'ta Macaristan ile karşılaştı. Maç, saat 20.00'de başlayarak Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak tarafından yönetildi. Kruzliak'a, Branislav Hancko ve Jan Pozor yardımcı oldu.

A Milli Takımın İlk 11'i

A Milli Futbol Takımı, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sahadaydı.

Macaristan'ın İlk 11'i

Konuk takım Macaristan ise Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nikitscher, Schafer, Nagy, Szoboszlai, Kerkez, Varga ile sahada yer aldı.

Maçın Gelişimi

Ay-yıldızlılar maça baskılı başladı ve 9'uncu dakikada öne geçti. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşu kaleci Dibusz'un solundan ağlara gitti: 1-0.Macaristan, 25'inci dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bolla'nın ortasında Varga topu Schafer'e indirdi ve Schafer'in vuruşu kaleci Uğurcan'dan sekerek ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarıda Yaşananlar

İkinci devrenin ilk 20 dakikasında her iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Ancak 69'uncu dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu skoru 2-1 yaptı.73'üncü dakikada A Milli Futbol Takımı üçüncü golü buldu. Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu kafayla İrfan Can Kahveci'ye indirdi ve Kahveci'nin vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantaj sağladı. Rövanş mücadelesi 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Milli Takımda Eksikler

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Cezaları sebebiyle Arda Güler ve Merih Demiral forma giyemedi. Ayrıca Yunus Akgün ve Mert Günok ağrıları sebebiyle kadroda yer almadı.

Kaan Ayhan'ın Sakatlığı

Kaan Ayhan, 21'inci dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.

Deniz Gül ve Can Uzun'un İlk Maçı

Deniz Gül, Macaristan maçında ilk kez milli formayı giydi ve ikinci devrenin başında oyuna dahil oldu. Can Uzun da 85'inci dakikada oyuna girerek ilk kez milli oldu. Oğuz Aydın ise ilk resmi maçına çıkarak iki golün asistini yaptı.

Orkun Kökçü'nün Sarı Kartı

Orkun Kökçü, maçın 41'inci dakikasında sarı kart gördü ve rövanş maçında forma giyemeyecek.

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ettiği maç öncesinde Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı coşkuyla kutlandı. Tribünlerde Türk bayrağı dağıtıldı ve görsel şölen oluşturuldu.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı yerinde takip etti ve ay-yıldızlılara destek oldu.

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