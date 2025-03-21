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21 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 00:03, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 00:09
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21 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesini ziyaret edecek, Saraçhane'de halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Artova Belediyesi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Tokat/13.30/14.30/15.30/17.00/17.30/18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenecek "Geleneksel Darülaceze İftarı" programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat ve Vefa İftarı"na katılacak.

(Adıyaman/18.46)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valiliği Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Kayseri Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak, Hekim Buluşması İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.00-21.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Muratpaşa ilçesinde Çarşamba Pazarı'nda partisinin düzenlediği iftar programına katılacak.

(Antalya/19.16)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İkizce Deprem Konutları Şantiyesi'nde inceleme yapacak, İl İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, vefa iftarı programına iştirak edecek.

(Malatya/14.45-18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret ve mart ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anılacak.

(Sivas/14.00)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova ile Alanya Gain Park'ta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

2- Nesine 3. Lig'in 25. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

3- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/22.45)

4- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin ve Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçları oynanacak.

(Edirne/17.00/20.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/13.30/Konya/17.00)

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