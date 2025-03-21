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Savunma Sanayii Başkanlığına 4 kadro ihdas edildi

Savunma Sanayii Başkanlığına 4 kadro ihdas edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 00:44, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 00:47
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Savunma Sanayii Başkanlığına 4 kadro ihdas edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 181

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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