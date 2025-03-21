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BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti verilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Mart 2025 00:49, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 00:52
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BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda 21 Mart 2025 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti verilecek

İşte BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara verilecek ek ders ücretine dair düzenleme

Karar Sayısı: 9638
Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.
"Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde görevlendirme
MADDE 12/A- (1) Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde;
a) Ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenir.
b) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenir.
c) Hafta sonu farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının aynı günde yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin olmak ve günde 5 saati geçmemek üzere, her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenir.
(2) Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi/gözetmenlik/uygulayıcılık görevleri birlikte verilemez."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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