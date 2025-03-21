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Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı

Sigorta sektörü, 2024 itibarıyla istihdamını yüzde 8 artırarak 27 bin 540 kişiye ulaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Mart 2025 07:28, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 07:37
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Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı

Sigorta sektörü, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 27 bin 540 kişiye istihdam sağlıyor. Sektör çalışanlarının yüzde 56'sını kadınlar oluştururken, 26-45 yaş grubunun oranı ise yüzde 78'i buluyor. Türkiye'de sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 27 bin 540 kişiye ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, sigortacılık sektörü, istihdam artışı ve genç yeteneklere sunduğu fırsatlarla dikkati çekmeye devam ediyor. Sigorta şirketlerinde çalışan sayısındaki artış, sigorta sektörünün istihdama sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Çalışanların Yüzde 56'sı Kadın

2024 itibarıyla, sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 71'ini genel müdürlük personeli, yüzde 29'unu ise doğrudan satış ekipleri oluşturdu. Bu dağılım, sigortacılığın sadece saha operasyonlarıyla değil, aynı zamanda yönetimsel ve teknik kadrolarla da büyümeye devam ettiğini gösterdi. Sigorta şirketleri, kadın istihdamı konusunda da öncü olma özelliğini sürdürdü. 2024 yılı itibarıyla sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler oluşturdu.

Genç Çalışan Oranı Oldukça Yüksek

Orta ve üst düzey yönetim kademelerinde ise erkek çalışan oranı yüzde 56 iken, kadın çalışan oranı yüzde 44 seviyesinde kaldı. Kadın çalışan oranındaki artış, sigorta sektöründe fırsat eşitliğinin güçlendiğine işaret etti. Çalışanların yüzde 69'unun üniversite, yüzde 10'unun lisansüstü eğitime sahip olduğu, yüzde 7'sinin ise ilkokul, ortaokul veya lise diplomasının bulunduğu görüldü. Bu veriler, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına önem verdiğini ve yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanlara yöneldiğini ortaya koydu.Öte yandan, sigorta şirketlerinde genç çalışan oranının da oldukça yüksek olduğu gözlendi. Çalışanların yüzde 78'i 26-45 yaş aralığında yer alırken, bu durum, sektörün genç yeteneklere sunduğu fırsatları ve dinamik yapısını gözler önüne serdi.

Genç Yeteneklere Yeni Fırsatlar Sunacağız

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörü olarak hem ekonomik kalkınmaya hem de istihdama önemli katkılar sağladıklarını bildirdi. Obalı, "Sigorta şirketlerimiz genç yetenekler için ciddi kariyer imkanları sunuyor. Sektörümüz, genç ve nitelikli iş gücüne verdiği önemle büyümeye devam ediyor. Kadın istihdamının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artması da şirketlerimizin ne kadar güçlü bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de istihdam oluşturmaya devam edecek ve genç yeteneklere yeni fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı.


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