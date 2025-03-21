Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!

İstanbul'da inşa edilecek olan Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bu karar, 21 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılan düzenlemelerle raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin hükümlerde yapılan değişikliklerle mümkün oldu.

Raylı Sistem Projesinin Devri ve Yeni Süreç

Bu yeni karar doğrultusunda, Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım süreci ve finansmanı da artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacak. Projenin devredilmesiyle birlikte, hattın yapımında daha hızlı ve etkin bir süreç işletilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, İstanbul'un ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin Önemi ve Beklenen Etkiler

Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İstanbul'un ulaşım ağını genişleterek şehir içi ulaşımı daha rahat ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinlerinin ulaşım seçenekleri artacak ve İstanbul'un genel trafik yükü de azalacak. Ulaşım projelerinin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesi, kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak tanıyacak ve projelerin tamamlanma sürecini hızlandıracak.