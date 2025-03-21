Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmazken, hafta boyunca tüm akaryakıt fiyatlarında zam yapılması bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Motorin fiyatlarına kaç TL zam bekleniyor? LPG fiyatlarına da zam gelecek mi? 21 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Akaryakıt Fiyatlarında Beklenen Artışlar

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?", "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...21 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken, hafta boyunca benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam yaşanması bekleniyor.

Önümüzdeki Günlerde Beklenen Zamlar

Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.

Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.

Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

Şehir Bazında Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde, ilerleyen günlerde yeni zamların da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru, uluslararası piyasa koşulları ve vergisel düzenlemelere bağlı olarak değişmeye devam edecek.



