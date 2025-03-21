Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı

Siyaset gündemini sarsan gözaltıların ardından, 19 Mart'tan bu yana sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyordu.

X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara bant daraltma uygulaması getirildiği konuşuluyordu.

40 saat süren kısıtlama, 21 Mart sabah saatlerinde kaldırıldı.

Bant daraltmaya ya da erişim kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.