Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu

TBMM'de emekli bayram ikramiyesi teklifi tartışmalar yüzünden ertelendi. AK Parti ve MHP milletvekilleri yoklamaya katılmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 09:00
Yazdır
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyor.

Bayram İkramiyesi Görüşmeleri Askıya Alındı

Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, AK Parti ve MHP milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı. Bu durum, emekliler için önemli bir gelişmenin ertelenmesine sebep oldu.

İmamoğlu ve Gözaltı Kararı Tartışmaları

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM'de de tartışma yarattı. Bu durum, meclisteki gerginliğin daha da artmasına yol açtı.

Genel Kurulda Kolonya Şişesi Olayı

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı. Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır'ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır'a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi.

Tartışmalar Nedeniyle Gündem Konuları Ele Alınamadı

Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kanun Teklifi Görüşmelerine Başlanamadı

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı. AK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber