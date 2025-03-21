Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu Yeniden Açıldı

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net