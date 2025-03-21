Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu Yeniden Açıldı
EGO, Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:12, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 09:14
EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.
DUYURUEGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) March 21, 2025
Değerli vatandaşlarımız,
Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz.