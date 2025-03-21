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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL güne yüzde 0,5 artışla başladı, avro ve sterlin ise düşüşte.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:34, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 09:35
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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9980 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 37,8156'dan tamamladı. Bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 37,9980 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 41,1350'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 49,1140'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Ticaret Savaşları

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine yönelik endişeler de gündemdeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret etmesi bu kaygıların güçlenmesine neden oldu.

Trump'ın Fed'e Çağrısı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, tarifeler ekonomiye yansımaya başlarken faiz oranlarının düşürülmesinin daha iyi olacağını belirterek, Fed'e "Doğru olanı yapın." çağrısında bulundu. Analistler, Trump'ın mevcut koşullarda faiz indirimlerinin faydalı olacağı yönündeki açıklamalarının, enflasyonla mücadelede bugüne kadar önemli kazanımlar elde eden Fed yönetimiyle arasında bir uyuşmazlık oluşabileceği endişelerini diri tuttuğunu belirtti.

Beyaz Saray'da Yeni Kararnameler

Öte yandan, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende bazı kararnameleri imzaladı. Kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçlayan bir kararname imzaladığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kararları

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41'de sabit tuttu.TCMB tarafından yapılan duyuruda:

  • Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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