PTT'den Ramazan Bayramı Anma Pulu Satışa Sunuldu

PTT AŞ, "Ramazan Bayramı" temalı anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, "Ramazan Bayramı" konulu 35+1 lira değerindeki anma pulu (36x52 milimetre boyutunda) ve bu pula ait 71 lira değerindeki ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde ve "www.filateli.gov.tr" internet adresinde abone sayısı kadar satışa sunuldu. Bu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, PTT Pul Müzesi'nde "Ramazan Bayramı 21.03.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

Ramazan Bayramı Temalı Pul ve Zarf

Bu özel ürünler, koleksiyoncular ve pul meraklıları için büyük bir önem taşıyor. Anma pulu, 36x52 milimetre boyutlarında ve 35+1 lira değerinde. Ayrıca, bu pula ait ilk gün zarfı da 71 lira bedelle satışta.

Satış Noktaları ve Detaylar

PTT iş yerleri

PTT'nin resmi filateli web sitesi: www.filateli.gov.tr

Satışların başlamasıyla birlikte, PTT Pul Müzesi'nde özel bir damga olan "Ramazan Bayramı 21.03.2025 ANKARA" damgası da kullanılmaya başlandı. Bu damga, filatelik ürünlerin değerini artıran önemli bir ayrıntıdır.