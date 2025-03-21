2025 MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş ve değerlendirme işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 21 Mart 2025 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir.

ÖSYM Sonuç Sorgulama Adresi

Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacaktır. Adayların sınav sonuçlarını kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

Kamuoyuna Duyuru

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sınav sonuçlarına yönelik tüm detaylar ve bilgilendirmeler, ÖSYM'nin ilgili sayfasında yer almaktadır.

ÖSYM Başkanlığı

ÖSYM Başkanlığı, sınav sonuçlarının adil ve doğru bir şekilde açıklanması konusunda hassasiyet göstermektedir. Tüm adaylara başarılar dileriz.

Sınav Sonuçları İçin Doğrudan Erişim

Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) sonuçlarına dair detaylar açıklandı. Adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinde erişime sunulmuştur. Bu bilgiler, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 10 gün boyunca erişilebilir olacaktır.

ÖSYM Web Sitesi Üzerinden Erişim

Adaylar, ÖSYM'nin web sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, ilgili sınavı seçip "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranına ulaşabilirler. Bu ekran üzerinden sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini ve bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarını görebilirler. Ayrıca, adaylar her sorunun numarasını tıkladıklarında, soru kökü, cevap seçenekleri ve doğru cevap ile kendi verdikleri cevabı da inceleyebilirler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek dizilimine göre görüntülenmektedir.

Test Sonuçları ve Puan Bilgileri

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Ancak bu sayfaların belge niteliği taşımadığını belirtmek gerekir; değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Bu uygulama, adayları bilgilendirme amacı taşımaktadır.