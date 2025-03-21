Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı, bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 10:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 10:06
Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758,53 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,28 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,96 ile metal ana sanayi oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalar ve Ticaret Savaşları

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu.

Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı 20. gününde

TCMB'nin Açıklamaları ve Önlemleri

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi.

Borsa İstanbul'da Açığa Satış Kuralları

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Bugünkü kararla birlikte, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu.

Analistlerin Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber