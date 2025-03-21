İstanbul Valiliği: Gösterilerde bulunanlara idari ve adli süreçler başlatılacak

İstanbul Valiliği, kent genelinde 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü gösteri, toplanma ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Valilik, bu kararın halkın huzur ve refahını korumak amacıyla alındığını belirtti. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yasak kararının ilgili birimler tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam ettiği ifade edildi.

İzinsiz Gösterilere Karşı Tedbirler Alınıyor

Valilik açıklamasında, bazı kurumlarda devam eden adli süreçler bahane edilerek hizmetlerin aksatıldığı, belediye hizmetlerinin yerine getirilmediği, kamu araçlarının siyasi propaganda amaçlı kullanıldığı ve vatandaşların gösterilere katılmaya zorlandığına dair tespitler yapıldığı belirtildi. Bu tür faaliyetlerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, kamu hizmetlerinin engellenmesine yönelik eylemlerde bulunan ya da teşvik eden şahıslarla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatılacağı ifade edildi.

Vatandaşlara Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olma Çağrısı

Öte yandan, İstanbul Valiliği, vatandaşların izinsiz gösterilerde provokatörlere karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri gerektiğini belirtti. Yüzlerini maskeyle gizleyerek gösterilere katılan gruplara karşı duyarlı olunması gerektiği ifade edilirken, şehrin huzur ve güvenliği açısından sağduyulu olunması çağrısı yapıldı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.