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'SGK Borcun Var' Diyerek Dolandıran Sahte Avukat Yakalandı

Isparta'da sahte avukat olarak kendini tanıtan kişi, bir vatandaşı 14 bin 580 TL dolandırdı. Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 10:41, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 10:42
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'SGK Borcun Var' Diyerek Dolandıran Sahte Avukat Yakalandı

Isparta'da kendisini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı 14 bin 580 TL dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu olay, dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Dolandırıcılıkla mücadele eden ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışıyor.

Dolandırıcılık Olayının Detayları

9 Ocak 2025 tarihinde Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran mağdur, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin "SGK borcunuz var, ödemezseniz icra işlemi başlatılacak" diyerek para talep ettiğini belirtti. Bu tür sahtekarların, insanları korkutarak para talep etmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur.

14 Bin TL Ödeme Yapıldı

Söylenenlere inanarak toplam 14 bin 580 TL ödeme yaptığını ifade eden mağdur, dolandırıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Isparta Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu şüphelinin il sınırları içerisinde ikamet ettiğini tespit etti.

Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

20 Mart 2025 günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Bu tür olaylar, vatandaşların dolandırıcılık konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.

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