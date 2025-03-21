Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftarda konuştu.

Bayraktar, bir dönem terörle anılan Şırnak Gabar'da 2021 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini anlatarak "O sahadan biz bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz 2016 yılından bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda" dedi.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim ile 3 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını söyledi.

"Diyarbakır ve Trakya'da petrol ve gaz araması yapılacak"

Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Bayraktar, önce Diyarbakır sonra Trakya bölgesinde konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz aramacılığına başlayacaklarını ifade etti.