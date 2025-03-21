Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi Devrede

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını duyurdu. Bu durum, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Nedir?

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, belirli bir endeks değerindeki ani düşüşler karşısında piyasadaki işlemlerin durdurulmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu sistem, piyasanın aşırı volatiliteye maruz kalmasını önlemek amacıyla devreye girer.

Devre Kesici Sistemin Amacı

Piyasa katılımcılarına zaman kazandırmak

Aşırı dalgalanmaları önlemek

Piyasa düzenini korumak

Borsa İstanbul'da yaşanan bu durum, yatırımcıların daha dikkatli olmalarını ve piyasa koşullarını yakından takip etmelerini gerektiriyor. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi, yatırımcıların ani kararlar almalarını engelleyerek daha sağlıklı bir piyasa ortamı sağlama amacı taşır.

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi. İşlemlerin saat 11.22'de yeniden başlayacağı bildirildi. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle ilgili açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 5'i aşmasının ardından yapılan açıklamada, sistemin saat 10:52:12 itibarıyla devreye girdiği belirtildi. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemlerin Yeniden Başlaması

Borsa İstanbul, işlemlerin yeniden başlamasına ilişkin açıklama yaptı: