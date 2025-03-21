Nevşehir'de Silah Ticareti Operasyonu: 15 Gözaltı

Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüpheliyi yakalamak amacıyla 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. isimli zanlılar yakalandı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eser niteliğinde değerlendirilen elbise

11 ruhsatsız av tüfeği

8 tabanca

5 kurusıkı tabanca

2 bomba atar mühimmatı

Havalı tüfek

14 tabanca şarjörü

2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek

El dedektörü ve kesici aletler

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yapılan bu operasyon, yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



