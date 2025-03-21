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KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu

Turknet'e yönelik SQL Injection saldırısı ile 244.396 abonenin verileri sızdırıldı. KVKK, ihlale dair inceleme başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 12:16, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 12:17
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KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye yapılan siber saldırıda, 244.396 abonenin kişisel verileri sızdırıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bu ihlale ilişkin resmi duyuruyu yayımladı. Bu durum, internet kullanıcılarının dikkatini çekti ve veri güvenliği konusunu tekrar gündeme getirdi. Veri ihlalleri, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasına ve kötüye kullanılmasına neden olabilir. Bu tür olaylar, kullanıcıların çevrimiçi ortamda daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.

SQL Injection Saldırısı ile Veriler Ele Geçirildi

KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin servislerinden birine yönelik SQL Injection saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırı türü, veritabanlarına yetkisiz erişim sağlamak için kullanılan bir tekniktir. İhlalin 26 Şubat 2025'te başladığı, ancak 11 Mart 2025'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yapılan bir şikayet kaydıyla tespit edildiği bildirildi.

Hangi Bilgiler Sızdırıldı?

Saldırının ardından yapılan incelemelerde, Turknet abonelerine ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, abonelik devre bilgileri, adres ve statik IP bilgileri gibi hassas kişisel verilerin sızdırıldığı belirlendi. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ciddi riskler oluşturabilir.

KVKK İnceleme Başlattı

KVKK, 20 Mart 2025 tarih ve 2025/578 sayılı kararıyla, Turknet tarafından yapılan veri ihlal bildirimini kamuoyuna duyurdu. Konuya ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi. Bu tür olaylar sonrasında kurumlar genellikle güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kalır.

Turknet Aboneleri Ne Yapmalı?

Veri ihlalinden etkilenen aboneler, ihlal hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilir:

  • 📞 0850 288 80 80 / 0850 344 28 18 (Turknet Hızlı İşlem Hattı)
  • 📍 Adres: Fulya, Büyükdere Cd. Torun Center No: 80 A Blok No: 74 A 34394 Şişli/İstanbul

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu tür ihlallerden etkilenmemek için kullanıcılar, şifrelerini düzenli olarak değiştirmeli ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemleri almalıdır.


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