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RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor

RTÜK Başkanı Şahin, medyada şiddeti özendiren yayınlara izin verilmediğini belirtti. Kadın temsili konusunda sıfır tolerans ilkesi benimsendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 12:54, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 12:55
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RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermiyoruz. Ayrıca, gündüz kuşağı programları için belirlediğimiz yayın etik ilkeleriyle kişisel hayata saygı, milli değerlere bağlılık ve uygun dil kullanımına özen gösterilmesini istiyoruz" dedi. RTÜK ve Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı' başladı. Otelde gerçekleştirilen çalıştaya Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve RTÜK uzmanlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uzmanlar, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek grubu üyeleri katıldı.

RTÜK Başkanı'nın Açılış Konuşması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açılış konuşmasında, "Kadın, ailenin temel direğidir ve güçlü kadınlar güçlü toplumları inşa eder, ancak bu gerçeği yalnızca sözde bırakmakla yol alamayız. Güçlü bir toplum, somut ve sürdürülebilir adımlarla inşa edilebilir" dedi. Şahin, RTÜK'ün yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda yol gösterici ve destekleyici bir kurum olarak hareket etmeye kararlı olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve medyada doğru kadın temsili konusunda sıfır tolerans ilkesini benimsiyoruz. Medyada kadınların güçlü yönlerinin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor.

RTÜK'ün Medya Politikaları

Aldığımız 8 ilke ile medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermiyoruz. Ayrıca, gündüz kuşağı programları için belirlediğimiz yayın etik ilkeleriyle kişisel hayata saygı, milli değerlere bağlılık ve uygun dil kullanımına özen gösterilmesini istiyoruz. RTÜK yalnızca düzenlemelerle değil, doğru yayıncılık konusunda rehberlik yaparak toplumsal yaralara parmak basıyor. RTÜK olarak, medya kuruluşlarının reyting kaygısıyla değil, sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Yasak asla bir çözüm değildir.

Kadının Güçlü Yönlerini Öne Çıkarmak

Şahin, kısa süre önce düzenlenen 'Medyada Kadın Temsili' çalıştayına da değinip, dizi filmlerde kadına dair kalıplaşmış yargıları değiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amacımız, özellikle dizi filmlerde kadınların güçlü yönlerini medya içerikleriyle öne çıkarmak. Böylelikle 'Kadındır evinde oturur', 'Kadındır susar', 'Kadındır elinin hamuruyla erkek işine karışmaz' gibi kalıplaşmış yargıları zihinlerden silmeyi ve kadının toplumsal algısını çok daha güçlü bir zemine oturtmayı hedefliyoruz.

Aile Yılı'nda Seferberlik

Kadına dair kalıplaşmış yargıları değiştirmek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adımdır. Aksi takdirde, eylem planları ve sloganlarla kalır, gerçek çözüm üretemeyiz" ifadelerini kullandı. Şahin, 'Aile Yılı'nda devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin tüm kesimlerinin birlikte hareket edip, aileyi ve kadınları koruma konusunda güçlü bir seferberlik içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

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