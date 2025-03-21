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Erbaş: Gazze ve Filistin'i Unutmayalım

Erbaş, teravih sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının son günlerine dikkat çekti ve Filistin'e yardım çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 13:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 13:31
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Erbaş: Gazze ve Filistin'i Unutmayalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir davet üzerine Yenimahalle Huzur Camisi'nde teravih namazı kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Yasin Erciyas'ın davetini kabul etti.

Ramazan Ayının Son 10 Gününe Girildi

Teravih namazını Yenimahalle Huzur Camisi'nde kıldıran Erbaş, ramazan ayının son 10 gününe girildiğini belirtti. "Evveli rahmet, ortası mağfiret günlerini hep birlikte idrak ettik. Cenabıhak hepimizi rahmetine ve mağfiretine ulaşan kullarından eylesin. Şimdi ebedi azaptan kurtuluş günleri olan son günleri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İbadetin Önemi ve Ramazan Ayı

Allah'ın mukaddes günleri insanlar için bir kurtuluş vesilesi olarak takdir buyurduğunun altını çizen Erbaş, "Bizim namaza, oruca, zekata, hacca, hayır hasenata ihtiyacımız var. Şu aldığımız nefesin, aldığımız güneşin, yağmurun, gün ışığının, yediğimiz, içtiğimiz o nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz." dedi.Erbaş ayrıca, fitreler ve hayır hasenatın daha iyi Müslüman ve kul olmamız için vesile kılındığını belirterek, "İnşallah bu ramazan ayının kurtuluş günlerinde daha samimi bir şekilde oruç tutarız, beş vakit namazımızı, teravihlerimizi ve cuma namazımızı kılarız." diye ekledi.

Gazze ve Filistin'e Yardım Çağrısı

Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım. Biz rahat yataklarımızda yatarken, iftar sofralarımızda bin bir çeşit nimetle iftar ederken orada zalim işgalcilerin bombaları altında inleyen kardeşlerimize dua edelim, yardım gönderelim." dedi.

Zalimleri Boykot Etmek

Erbaş, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemiyorsanız, dilinizle düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa, kalbinizle buğzediniz. Bu da imanın en zayıfıdır." Hadisişerifini hatırlatarak, "Bugün ne geliyor elimizden? Yardım göndermek, zalimleri boykot etmek, zalimleri destekleyenlerin ürünlerini boykot etmek. Hiç olmazsa bunu yapalım. Mümince duruşumuzu gösterelim." çağrısında bulundu.Namaz sonrasında Erciyas ile bir araya gelen Erbaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erciyas da Erbaş'ın davetini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Diyanet yanındaki camide karşılaştık. Sesini çok beğendim ve bizim camimize gelip yine o ambiyansın olmasını istedim. Geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

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