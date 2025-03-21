Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyarette, sağlık alanında önemli açıklamalarda bulundu. "37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. En iyi şekilde, hakkaniyetli şekilde insanlarımıza bu kadroları dağıtacağız" dedi. Bakan Memişoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri tarafından karşılandı.

'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' Programı Kapsamında Kayseri Ziyareti

Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında 43'üncü ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri, hem üretim hem ticaret hem de insaniyet anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri" şeklinde konuştu. Sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Kayseri, Sağlık Teknolojisinin Üretim Üssü Olabilir

Memişoğlu, Kayseri'nin sağlık teknolojisi üretim üssü olabilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı ve bu potansiyelin daha da geliştirileceğini belirtti.

37 Bin Hekim Dışı Sağlık Çalışanı Alımı

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alımı yapılacağını söyledi. Bu konuda planlamaların sürdüğünü ve kadroların en iyi şekilde dağıtılacağını ifade etti.