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Osman Sınav'ın Cenazesi Üsküdar'da Toprağa Verilecek

Osman Sınav, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü yönetmen için tören düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 14:30
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Osman Sınav, Türk televizyon ve sinema dünyasında unutulmaz eserlerle iz bırakan bir yapımcı, yönetmen ve senarist olarak tanınmaktadır. "Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek" gibi popüler dizilere imza atan Sınav için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Usta yönetmenin cenazesi, ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak olan namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Osman Sınav'ın Hayatı ve Kariyeri

Osman Sınav, Türk sinema tarihinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. 1956 yılında Burdur'un Yeşilova Köyü'nde doğan Sınav, köy imamı bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuydu. İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke'de tamamladı. Lise yıllarında "babam" dediği resim öğretmeni, onun sanat yaşamının başlangıcında önemli bir rol oynadı.

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı

Usta yönetmen, 1975-1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984 yılında Sinegraf isimli film yapım şirketini kurarak 1984-1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklam filmi çekti.

Sinemaya Geçiş ve Başarıları

Görsel sanatlara duyduğu heyecanı sinemaya taşıyan Osman Sınav, 1987'de sinema dünyasına adım attı. Televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı" gibi filmleri çekti. Sinema için ise "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi", "Pars Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikaye" ve "Aşk Kırmızı" gibi önemli filmlere imza attı.

Televizyon Dünyasındaki Yeri

1991 yılında televizyon için dizi film çalışmalarına yoğunlaşan Osman Sınav, "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi birçok sevilen dizinin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Sınav'ın dizileri Türkiye dışında da birçok ülkede beğeniyle izlendi.

Öğretim Görevliliği ve Üyelikler

Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesiydi. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.


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