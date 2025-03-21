Belediye Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü bir otomobil ve baz istasyonu direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ve 8 yolcu yaralanırken, olay mobese kamerasına da yansıdı. Kaza, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde saat 13.00 civarında gerçekleşti. Kaplıkaya Mahallesi yönünde ilerleyen Şafak Bingöl yönetimindeki 16 JJK 41 plakalı belediye otobüsü, yokuşta kontrolünü kaybederek park halindeki 16 CAG 42 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki baz istasyonu direğine çarptı.

Yaralılar ve Sağlık Durumları

Kazada Şafak Bingöl ile birlikte otobüste bulunan S.A., S.Y, E.A., A.Ç., C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın Mobese Kamerasına Yansıması

Diğer yandan, kaza anı mobese kameralarına da yansıyarak kayıt altına alındı. Olayın görüntüleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini net bir şekilde gözler önüne serdi.