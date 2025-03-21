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Bakan Murat Kurum Adıyaman Valiliği'ni Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulundu ve valiliği ziyaret etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 15:23, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 15:24
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Bakan Murat Kurum Adıyaman Valiliği'ni Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Murat Kurum'u, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve kurum temsilcileri karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Adıyaman Ziyareti ve Karşılayan Heyet

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyarette sıcak bir karşılama ile karşılandı. Havalimanında Adıyaman Valisi ve AK Parti milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan, ziyaretine Valilik ziyareti ile başladı. Bu ziyaret kapsamında, kentte devam eden projeler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kentte Yürütülen Çalışmalar

  • Bakan Kurum'un ziyareti, Adıyaman'da gerçekleştirilen projelerin yerinde incelenmesine olanak sağladı. Bu sayede, kentteki çevre ve şehircilik çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, iklim değişikliği ile ilgili alınacak önlemler ve stratejiler de değerlendirildi. Çevre dostu projelerin geliştirilmesi
  • Şehir planlamasında sürdürülebilirlik
  • İklim değişikliği ile mücadelede yenilikçi çözümler

Ziyaretin ardından Bakan Kurum, Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunarak yerel yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hızlandırılması ve yeni yatırımların yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


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