Manisa'da 5 Günlük Toplantı ve Gösteri Yasağı

Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi. Bu kapsamda, 21-25 Mart tarihleri arasında 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı. Yasaklama kararının, halkın güvenliğini sağlamak ve olası kargaşaların önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi. Halkın bu süre zarfında yasaklara uyması ve gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.