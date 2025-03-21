Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından ve dikkatle izlediğini vurguladı. Erdoğan, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan-İzzetbegoviç Görüşmesinde Ele Alınan Konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile İzzetbegoviç'in görüşmesinde Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından izlediğini ve gerilimin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Desteği ve Uyarıları

Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin süreceğini belirtti. Bu çerçevede, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Ayrıca, Bosna Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin en az ortak noktada birleşmelerinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumun bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.