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HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı

HSK, 2025 yılı için adli yargı kararnamesi duyurusunu yaparak atama süreçlerini detaylandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 15:50, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 15:51
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HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2025 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesine ilişkin duyuruyu yayımladı.

HSK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Prensipler ve İlan Tarihi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2025 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1'de ilan edilmiş ve bu kapsamda kararnamenin 30 Mayıs 2025 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır.

Yargının Etkinliği ve Verimliliği Çalışmaları

2025 yılı "Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına" yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2'de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3'te ilan edilmiştir.

Atamalar ve Münhal Yerler

Talebe bağlı olarak yapılacak atamalar (bölge adliye mahkemeleri, doğu ve deprem bölgeleri gibi) ihtiyaç listesinde gösterilmemiştir. Bu atamalar nedeniyle münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensip Maddeleri ve Bilgilendirme

Prensip maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu yedi yüz elli binin ve bir milyonun altında olan birinci bölge mahaller Ek-4 ve Ek-5'te gösterilmiştir. Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re'sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Sorgulama Ekranı ve Atama Talepleri

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır. Atanma talep ekranı açılmış olup, talepte bulunacak olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-7'de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Atama Taleplerinin Değerlendirilmesi

İlanın yapıldığı 21 Mart 2025 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 28 Mart 2025 tarihinden sonra "Hakim ve Savcı Atanma Talep Ekranı" kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Atamalarda ilgililerin taleplerinin, teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az sekiz yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Mazeret Durumları ve Belgeler

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

UYAP Verileri ve Bilgilerin Güncellenmesi

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı "Hakim ve savcı bilgi formu" konulu duyurusunda, tüm işlemlerde UYAP verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi ile kişisel ve ailevi bilgilerin kontrol edilerek (medeni hal, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede güncellenmesi gerekmektedir.Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

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