İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler: Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği, alınan tedbirlere ek olarak 21-22 Mart'ta bazı yolları trafiğe kapatma kararı aldı. Detaylar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 16:02, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 16:03
İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle alınan tedbirlere ek olarak 21-22 Mart tarihleri arasında kapatılacak yolları açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "19 Mart'ta Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir." denildi. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
Kapatılacak Yollar
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.
Alternatif Yollar
- 10.Yıl Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- E-5 D100 Karayolu
(DHA)