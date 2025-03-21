Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görev dönüşü trafik kazasında yaralanan itfaiye eri Burak Dağtekin (24), ne yazık ki 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda görevli olan Dağtekin, 31 Ocak'ta yangından dönerken geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralanmıştı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç itfaiye eri, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Bekar olan Burak Dağtekin için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde duygusal bir tören düzenlendi. Ardından cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi. Bu üzücü olay, hem meslektaşları hem de sevenleri için büyük bir kayıp oldu.