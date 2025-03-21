Bahçeli'nin tek cümlelik çağrısına Özel'den yanıt
CHP, MHP'nin paylaşımına yanıt vererek, Bahçeli'ye 'milletin sesini duyma' çağrısında bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 17:36, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 17:38
MHP'nin paylaşımının ardından, CHP tarafından da bir açıklama yapıldı.
CHP'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tavsiye; Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" ifadelerine yer verildi.