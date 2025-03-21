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MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yetkilileri hakkında önemli detaylar içeriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 17:47, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 17:50
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MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İmamoğlu ve diğer bazı yetkililer hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla inceleme yapılıyor. MASAK'ın, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile ilgili düzenlediği 17 Mart 2025 tarihli Mali Analiz Raporu soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sigorta ve Taşınmaz Kayıtları

Rapor, İmamoğlu'nun sigorta başlangıcının 1986 olduğunu ve çeşitli tarihlerde "Gayrimenkul Faaliyetleri" alanında sigorta primi yatırıldığını belirtiyor. Ayrıca, 2014-2025 yılları arasında belediye başkanlığı unvanıyla sigorta kaydının bulunduğu ifade ediliyor. Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç'te 17 taşınmazı satış yoluyla edindiği ve Hasan İmamoğlu'ndan da bağış yoluyla 5 taşınmaz aldığı kaydedildi.

Soruşturma ve Kovuşturma Kayıtları

İmamoğlu'nun 2020-2025 yılları arasında çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarına sahip olduğu bildirildi. Bunlar arasında "dolandırıcılık", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gibi suçlar yer alıyor.

Diğer İlgili Kişiler ve Taşınmazlar


  • Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İzmir'de bir taşınmaz kaydı bulunuyor.
  • Murat Ongun'un Beylikdüzü'nde bir taşınmaz kaydı mevcut.
  • Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın para transfer ilişkileri dikkat çekiyor.


Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi

Raporda, Spectrum House'un vergi kayıtlarında bulunmadığı ancak farklı bir ad altında kayıtlı olabileceği belirtildi. Web sitesi incelemelerinde, bazı şahısların para transferlerinde yer aldığı bilgisi de raporda yer aldı.Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneği ile ilişkili para transferleri ve derneğin bazı kişilerle bağlantıları da dikkat çekti. Azad Barış'ın sahip olduğu Medworx International Danışmanlık şirketi ile ilgili bilgiler de raporda bulunuyor.

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