Kaymakamlıkta işe başlayan down sendromlu Kısmet'in bayrak hassasiyeti

İlçede yaşayan 27 yaşındaki Kısmet Pala, Şenkaya Kaymakamlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla İŞKUR ile yapılan görüşmeler sonucunda "İşgücü Uyum Programı" kapsamında işe alındı.

Her sabah kaymakamlığa gelen vatandaşlara ve çalışanlara güler yüzüyle "hoş geldiniz" diyerek kolonya ve şeker tutan Pala, işine başlamadan önce mutlaka Türk bayrağına ve şehit köşesindeki şehit fotoğraflarına bakarak asker selamı veriyor.

Annesi Naciye Pala tarafından her gün işe uğurlanan Pala'yı 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla makamında ağırlayan Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, onunla bir süre sohbet etti.

Kurt, yaptığı konuşmada, Kısmet'in Şenkaya'nın çok özel bir kızı olduğunu söyledi.

Pala'nın kalbinin de çok güzel olduğunu dile getiren Kurt, "Kalbinin güzelliğini bayrak ve insan sevgisiyle daha da ziyadeleştirmiş." ifadesini kullandı.

- "Bayrak sevgisi üst düzey"

Kısmet'in ilçenin resmi ve dini bayramlarında, özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Bayrak sevgisi üst düzey. Şehit haberlerimizde sürekli bayrağımızı selamlarken gördüm Kısmet'i. Bizden iş talebi oldu. 'Belirli hayallerinin olduğunu ve bunları gerçekleştirmek için çalışmaya ihtiyaç duyduğunu' söyledi, biz de bunu seve seve kabul ettik. İŞKUR İl Müdürlüğümüzle yapılan protokol kapsamında 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında Kısmet'i istihdam etmeye başladık. Onunla beraber olduğumuz ve çalışma arkadaşı olduğumuz için çok mutluyuz.

Onun çalışma yerini belirlerken bayrak sevgisini de göz önünde bulundurarak kaymakamlığın hemen girişinde konumlandırdık. Şunu arzuladık. Gerek çalışma arkadaşlarımız gerekse kamu hizmeti almak için kaymakamlığımıza gelen vatandaşlarımız evvela Kısmet'i selamlasın istedik. Çok güzel geri dönüşler de var. Kısmet'i çok mutlu görüyoruz. Onunla birlikte biz de çok mutluyuz. İyi ki Kısmet Şenkaya ilçemizde, Şenkaya'nın kızı."

Kısmet Pala ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Vali'yi çok seviyorum. Allah razı olsun, beni işe soktular, çok mutlu ettiler, Allah'a çok dua ediyorum." dedi.

Anne Naciye Pala da kızının iş yerinde çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çok huzurlu gidip geliyor. Büyük stres yapıyordu. İşe başlamasından dolayı telefondan, her şeyden çok güzel arındı." diye konuştu.