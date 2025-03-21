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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Metro Hattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasına ilişkin İstanbul Valiliği ve Ümraniye Belediyesinin talebinin olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Büyükşehir ne işin içinde var, ne talep noktasında var, ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 19:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 19:40
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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Metro Hattı Açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, İkizce deprem konutları bağlantı yollarında devam eden çalışmaları inceledi. Uraloğlu, İkizce 2 deprem konutları bölgesinde toplam 44,3 kilometrelik yol inşaatına devam ettiklerini ve şu ana kadar 29,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını ifade etti. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını belirten Uraloğlu, "Yaklaşık 4,4 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz." diyerek projeye dair detaylar paylaştı.

İstanbul'daki Metro Ağı Çalışmaları

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Bakanlık olarak bitirdiğimiz 160 kilometre civarında metro ağımız var." diyerek İstanbul'daki metro projelerinin önemine değindi. İnşaatı devam eden projelere dair bilgiler de paylaşan Uraloğlu, Arnavutköy ile Halkalı arasındaki yaklaşık 17,5 kilometrelik hattın ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı'ndaki 4,5 kilometrelik hattın inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı

Uraloğlu, "Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu'nu Bakanlık olarak hayata geçirdiklerini" ifade etti ve Ümraniye Belediyesinden gelen talep doğrultusunda hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılması için çalışmaların başladığını belirtti. "Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır." diyerek projenin önemini vurguladı.

Projenin Büyükşehir Belediyesi ile İlgisi

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığını vurguladı ve "Biz bir şey yapıyoruz. Kim için? İstanbul'umuz için yapıyoruz." dedi. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Biz milletimize, İstanbul'umuza hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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