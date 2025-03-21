Bakan Tunç: Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz." dedi. Tunç, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki soruşturma olduğunu hatırlattı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini anımsatan Tunç, "Teröre iştirak halinde yardım suçundan bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada halen yakalanamayan 3 firari kişi var. Onların yakalama süreci devam ediyor. Emniyet teşkilatımız tarafından." ifadelerini kullandı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Çalışmaları

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı. Şu ana kadar 90 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalaması devam ediyor. 16 kişi şu anda firar durumunda. Gözaltı kararı verilmiş. Bunların yakalamaları gerçekleştikten sonra da emniyette kolluk işlemleri devam ettikten sonra adliyeye intikal edecek." diye konuştu.

Adli Süreç ve Soruşturmanın Gizliliği

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından sorgularının yapılacağını belirten Tunç, örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük bir azami gözaltı süresinin olduğunu ve buna dikkat edilerek işlemlerin takip edildiğini kaydetti. "Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamaları oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuşmasında sokak çağrısı yapmaya devam etti ve devletin suç örgütü gibi yönetildiğini ifade etti." Bu sözlerle ilgili değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna ise Tunç, şunları kaydetti:

"Tabii Sayın Özel'in bu şekilde bir ifade kullanması ve şu anda soruşturma başladığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisinin izlediği yol, yol değil. Devam eden bir adli soruşturma var. Özellikle bizimle ilgili gerek İçişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanı olarak benimle ilgili 'devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar' ifadesini bir kere reddediyoruz. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz devlet. Dolayısıyla devletin yargı makamı da suç örgütü gibi hareket etmez, edemez. Devletin yargı makamı, adliyeler, suç örgütleriyle mücadele eder. Milletin huzuru için çalışır."





CHP Genel Başkanı Özel'in Sokak Çağrıları

Tunç, şöyle devam etti: "O dosya açılacak. O dosya soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse eğer bunlar bir iddia. İddianame düzenlendiğinde tüm delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. Bu durumda şimdiden siz bir şeyler söyleyerek peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Peşin yargıya vardığınız zaman utandığınızda istifa etmek zorunda kalacak mısınız? Dolayısıyla herkesin sağduyulu davranması lazım."Özel'in sokak çağrısı yapmasının özellikle adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ve hukuk devletiyle bağdaşmayan bir tavır olduğunu öne süren Tunç, "Bir ana muhalefet genel başkanının daha sorumlu davranması lazım." dedi. Kamuoyunun bu soruşturmayı lehte ya da aleyhte tüm açıklığıyla göreceğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:"Dolayısıyla şimdiden siz soruşturmayı etkilemeye yönelik, yargı görevlerini tehdit ederek, savcıları, hakim tehdit ederek bir yere varamazsınız. Bunu yaparsanız millet size bunun hesabını sorar. Çünkü burada devam eden bir soruşturma. Hep beraber milletçe bekleyeceğiz ve yargının kararını bekleyeceğiz."

Yargı Süreci ve Kamuoyunun Rolü

Savcıların vereceği karardan sonra iş hakimlerin önüne gelecek. Sulh ceza hakimleri dinleyecek şüphelileri. Her iki soruşturma bakımından. Sulh ceza hakimleri bir karara varacak ve o karar sonrasında yine hukuk içerisinde denetime tabi olan bir karar.Dolayısıyla yargının kendi içerisinde denetime tabi olan hukuk güvenliğinin olduğu bir mekanizma içerisinde eğer siz üniversiteleri, öğrencilerimizi, gençlerimizi kışkırtarak bir kaos ortamı yaparak eğer işi gölgelemeye çalışmak istiyorsanız hiç boşuna uğraşmayın. Gölgeleyemezsiniz. Dosya kapsamıyla bağlıdır yargı. Yargı dosyadaki iddialara bakar, savunmalara bakar.O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle başından beri söylediği sözleri kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.