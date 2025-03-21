Bakan Kurum'dan Muhalefete Sert Eleştiriler

Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum'dan Muhalefete Sert Eleştiriler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 19:58, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 20:15
Yazdır
Bakan Kurum'dan Muhalefete Sert Eleştiriler

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuşan Kurum, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bir vefa hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Vefa Hareketi

Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"AK Parti bir millete ve vatana vefa hareketidir. Bugün sizler de AK Parti'nin neferleri olarak deprem bölgesinde vefanın temsilcilerisiniz. Peki sizler burada milletimizin yarınları için alın teri dökerken adeta yeniden bir doğruluş destanı yazarken bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor. Bir şehirde çivi çakıp bir eser üretiyorlar mı? Emin olun üretmiyorlar. Bir hizmete, yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar."


Siyasetin Sorumluluğu

Cevabı o kadar açık ve net ki hiçbir işe, hiçbir projeye katkı vermiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetleri olmadığını biliyorduk ama tahammüllerinin de olmadığını yeni öğrendik. Bunlar lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar ama hadi hizmetin yok bari gel burada çalışan işçileri, emekçileri takdir et desek dut yemiş bülbüle dönerler.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.Sokağa çıkma çağrısında bulunanlara hesap sorulacağını dile getiren Kurum, "Ben söyleyeyim insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibi ise önce başını ellerinin arasına alacak, panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır." dedi.Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber