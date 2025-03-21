Öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası
Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 20:10, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 20:12
Ortahisar ilçesinde M.Y. (19), Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi kız kardeşinin başka bir öğrenciyle tartıştığı iddiasıyla okula geldi.
M.Y. ile öğretmen R.A. ve özel güvenlik görevlisi G.Y. arasında arbede yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Darp raporu alan öğretmen ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.