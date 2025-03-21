Bakan Işıkhan: İş Pozitif ile 1 Milyon Kadın İstihdama Katıldı

Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı"nda yaptığı konuşmada, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi. AK Parti'nin millete hizmet etmek için yola çıktığı günden bu yana Türkiye'yi her bakımdan en yükseğe taşıyacak eser siyasetinin yanı sıra, vefa ve yol arkadaşlığına verdiği değerle de farkını ortaya koyduğunu belirten Işıkhan, bu zamana kadar birlikte çok yol yürüdüklerini, yürümeye de devam edeceklerini ifade etti. Işıkhan, 23 yıldır hiçbir engele boyun eğmediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her 10 yılda, 20 yılda bir devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların aksine, devleti milletimize bir hizmet aracı kılmak için çok ağır bedeller ödedik. Kalıcı refaha, istikrarlı siyasete, tam bağımsız Türkiye'ye ulaşma pahasına, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. 85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu, alın terini korumak için her türlü siyasi ve ekonomik riski göze aldık. Millete hizmet yolunda bize köstek olmaya çalışanların ise günün sonunda kendi kazdıkları çukura düştüklerine yine hep birlikte şahit olduk."

Türkiye'nin bugün sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Işıkhan, "TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri, Türkiye'nin istihdamda ve iş gücüne katılımda tarihi zirveleri gördüğünü, işsizlikte ise son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koymaktadır. 2024 yılında işsizlik oranımız, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 olarak belirlendi. Böylelikle Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz yüzde 9,3'lük seviyenin de altına inerek güçlü ekonomik politikalarımızın somut sonuçlarını bir kez daha ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kadınların İş Gücüne Katılımını Artırmak

Işıkhan, istihdam sayısının ise 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

İşgücümüz 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bine ulaştı.

İstihdam oranımız 1,2 puan artarak yüzde 49,5'e yükseldi.

İş gücüne katılım oranımız ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2'ye çıktı.

1 milyondan fazla kadın istihdama kazandırıldı.

656 bin 143 kadın doğrudan işe yerleştirildi.

50 bin 568 kadını, Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), İşbaşı Eğitim Programımız ve Mesleki Eğitim Kursları kapsamında destekledik. 110 bin kadını, Toplum Yararına Programlar aracılığıyla çalışma hayatına dahil ettik. 150 bin kadının İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında mesleki beceriler kazanmasını sağladık. 46 bin kadını İŞKUR Gençlik Programı ile çalışma hayatına hazırladık. Bu rakamlar, AK Parti olarak sosyal devlet anlayışımızın ve istihdamı önceleyen politikalarımızın bir göstergesidir. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak ülkemizin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

Gazze'de Yaşanan Zulüm

İsrail'in Gazze'deki zulmünün mübarek günlerde arşa çıktığını ifade eden Işıkhan, gözünü kan bürümüş İsrail'in adeta bir cinnet haliyle Gazze'de hiçbir insana yaşam hakkı tanımadığını vurguladı. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.