Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü

Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü

SAMSUN'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut (60), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 20:50, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 21:22
Yazdır
Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Fikriye Turgut'un evinin kapısını çaldı. Eve girenler, Fikriye Turgut'un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut'un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber