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Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsız Türkiye İçin Çalışıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, Gabar'da terörden arındırılan bölgede günlük 80 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 21:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 21:07
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Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsız Türkiye İçin Çalışıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke olabilmesi için doğal gaz ve petrol üretiminde gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Bayraktar, Abdülhamit Han Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gönül Sofrası iftar programında, ramazan ayı boyunca birçok ilde iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla buluştuklarını ifade etti. Ramazan ayının çok bereketli ve özel bir zaman olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çok güzel bir ramazan geçiriyoruz. Bu iftarlar ve sahurlar Türkiye'nin her yerinde canlılık ve coşku içinde geçiyor." dedi.

Türkiye'nin Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Bakan Bayraktar, büyük ve güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek şunları ekledi:

Türkiye'nin enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olması, doğal gaz ve petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz. Türkiye, enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olursa çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacaktır. O zaman dar ve sabit gelirli, emekli vatandaşımız, çok daha iyi şartlarda yaşayacak. Bu konu, bizim için bir beka meselesi ve hayati bir konudur.


Gabar'da Petrol Üretimi

Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en modern sondaj gemileriyle hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğal gaz aradığını belirterek şunları söyledi:

Bir dönem 'girilemez' denilen Gabar terörle anılıyordu. Türkiye'nin bütün illerinden terörle mücadele için belki onlarca, yüzlerce şehit verdik orada. Ne zaman ki bu bölgeyi terörden arındırdık, Gabar'dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek. Bu sayede bu vatan için toprağa düşen, canını bu ülke için feda eden aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak.

Türkiye'nin çok önemli bir hedefe doğru ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, bu hedefin Türkiye'nin enerjide ve savunma sanayisinde attığı tarihi adımlarla daha büyük bir yere ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Bütün teknik çalışmaları yaptıklarını belirten Bayraktar, "Gece gündüz çalışıyoruz ama sizlerin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazı." ifadesini kullandı.Bakan Bayraktar, iftar programında kendisine çiçek veren kız çocuğunu kucağına alarak sevdi, vatandaşlarla sohbet edip yemek ikramında bulundu. İftar programı öncesinde Yalova Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, burada Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

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