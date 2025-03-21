Bakan Şimşek: Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 21:47, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 21:49
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz"